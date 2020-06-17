Парламент принял новый Кодекс о здоровье

Документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты согласились с поправками, внесенным Сенатом в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Таким образом документ и пакет поправок к нему считается принятым и направляется на подпись Президенту, передает корреспондент zakon.kz.

Депутатами Сената Парламента внесены изменения и дополнения в проект Кодекса "О здоровья народа и системе здравоохранения". Данные изменения и дополнения не меняют концепцию проекта Кодекса, одобренного Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в данный проект Кодекса, - сказала депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.

Касательно законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" она отметил, что депутатами Сената внесены изменения и дополнения в этот проект закона.

Некоторые категории правонарушений переведены из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Данные изменения и дополнения не меняют концепцию законопроекта, одобренного Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию, рассмотрев изменения и дополнения в внесенный в данный законопроект, предлагает с ними согласиться, - подчеркнула Аманжолова.

Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Как ранее сообщал депутат Сената Парламента РК Серик Бектурганов, в Кодекс были внесены поправки, обусловленные исполнением поручения Президента Касым-Жомарта Токаева в части декриминализации врачебных ошибок.

В частности, предлагается оставить в Уголовном Кодексе нарушение медицинским работником порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия, либо совершенно должностным лицом, - пояснял он.

Также одновременно предлагается перенести в Административный Кодекс такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершенны должностным лицом. Помимо этого, включена норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизии, проведенные уполномоченным госорганом. Сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опросов свидетелей, изъятие материалов и другие следственные мероприятия. По мнению Бектурганова, это не только перегружает следственный аппарат, но и парализует работу врачей и создает вокруг них атмосферу подозрительности и недоверия. При этом, из всех дел, возбужденных только на основании одного заявления, до суда доходит лишь очень небольшая часть.

Наряду с этим Сенат внес поправки в части отказа родителей от обязательных прививок - предусмотрено уточнение, что граждане Республики Казахстан вправе дать информированное согласие или отказ на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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