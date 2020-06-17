В полиции рассказали подробности избиения пенсионерки в Алматинской области

Полиция нашла 70-летнюю женщину, которая призналась в избиении знакомой.

Полиция установила обстоятельства избиения 79-летней пенсионерки в Жетыгене, передает zakon.kz.

14 июня в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген. Пострадавшая пояснила, что проживает одна, телесные повреждения получила находясь у себя дома в результате падения. От подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

Было начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В итоге, полиция нашла 70-летнюю жительницу села Жетыген, которая призналась в том, что избила свою знакомую черенком от лопаты в результате ссоры. Вещественное доказательство, как орудие преступления, направлено на экспертизу. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Все подробные обстоятельства будут известны в ходе досудебного расследования.

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