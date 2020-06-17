Разрушительный шторм обрушился на Аягоз
7 человек получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол.
Фото : yknews.kz17 июня 2020, 11:21
Сильный ураган обрушился на Аягоз, сообщает zakon.kz.
Как отмечает yknews.kz, 16 июня порывы ветра в Аягозе достигали 28 метров в секунду.
В результате порывистого ветра в городе произошел частичный срыв кровли с жилых и административных зданий, — сообщили в ДЧС ВКО. — В частности, речь идет о 19 двухэтажных жилых домах, 72 одноэтажных, четырех школах, одном детском садике и Центральной районной больнице.
Кроме того, из-за падения деревьев случился обрыв линий электропередачи, без электричества остались 9138 абонентов. Аварийные бригады АО "ВК РЭК" продолжают работать.
К 6.00 17 июня без света оставались 700 абонентов.
В городскую больницу обратились 7 человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол. Один человек госпитализирован, шестерых после оказания медицинской помощи отпустили домой, — добавили в ДЧС.
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