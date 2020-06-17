807 машин скорой помощи доставят казахстанским врачам

Парк санитарного транспорта страны требует обновления, устарел на 70%, сложная эпидемиологическая обстановка COVID-19 показывает нехватку подвижного состава.

В рамках программы по обновлению санитарного транспорта в Казахстане до конца текущего года 15 регионам страны будут поставлены 807 машин скорой помощи, 11 передвижных медицинских комплексов и 8 мобильных лабораторных комплексов для проведения тестов на COVID-19, сообщает zakon.kz.

Парк санитарного транспорта страны требует обновления, устарел на 70%, сложная эпидемиологическая обстановка COVID-19 показывает нехватку подвижного состава. При поддержке АО "БРК-Лизинг" были разработаны льготные условия для обеспечения больниц и станций скорой помощи новыми автомобилями, что стало реальной поддержкой для здравоохранения страны.

Значимую роль в работе медиков играют материально-технические ресурсы. Это особенно важно в условиях пандемии, когда врачи мобилизуют все силы для оказания квалифицированной медицинской помощи населению и работают в сложных условиях. Новый санитарный транспорт оснащен современным оборудованием, что дает практическую возможность повысить эффективность медицинской помощи, – подчеркнул Нурлан Байбазаров, Председатель Правления "БРК Лизинг".

Напомним, что в 2019 г Министерства здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития Казахстана утвердили Дорожную карту по обновлению санитарного транспорта за счет механизма лизингового финансирования "БРК-Лизинг".

Согласно Дорожной карте, условия для управлений здравоохранения областных акиматов, городов республиканского значения – срок лизинга до 7 лет, ставка вознаграждения 7%, авансовый платеж не предусмотрен, льготный период до 12 месяцев. Для этих целей было организовано финансирование на сумму 31,8 млрд тенге. Поставщики машин – отечественные производители ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "СемАз", ТОО Hyundai Trans Auto.

Наша задача начать поставки как можно скорее, данная программа носит социальный эффект, это не только сохранение рабочих мест и поддержка отечественной автомобильной промышленности, но и меры направленные на повышение качества жизни казахстанцев, – подчеркнули в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса.

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