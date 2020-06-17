Надыров о коронавирусе: Ситуация в Алматы действительно сложная

В последние дни ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров высказался о ситуации с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

Ситуация в городе действительно сложная. Ресурсы системы здравоохранения не безграничны. Этих ресурсов не хватает и в самых развитых странах, где уровень финансирования в десятки раз больше чем в нашей стране. Идет рост заболеваемости. В последние дни ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания, средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня открывать инфекционный стационар, что конечно же невозможно. На сегодняшний день в городе уже задействовано 10 (!) клиник для лечения пациентов с Covid-19, лечение получают более 1300 пациентов, - написал Надыров в комментариях в facebook.

Он отметил, что действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что там врачи лечат от других патологий (инфаркт, инсульт, аппендициты и тд).

Ежедневно более 2500 экстренных случаев по городу. Вопрос не только в свободных койках, но и в наличии врачебных бригад, готовых работать с ковидными пациентами. Соответственно, к сожалению, мы вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести. Нагрузка на врачей ПМСП так же выросла в разы! И все это при том, что специфичного лечение данного вируса еще нет. Так что еще раз призываем население задуматься, прежде чем пренебрегать рекомендациями специалистов. Видим что многие откровенно игнорирует наши рекомендации. Многие до сих пор не верят что есть реальные риски заболеть. Все это приводит к резкому росту заболевания. Так что государство слышит, вопрос в другом, слышит ли население государство и экспертов? Надеюсь, что разум победит... Всем здоровья! - написал руководитель управления общественного здоровья Алматы.

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