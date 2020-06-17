В Атырауской области усиливают карантин

С 7 утра 18 июня будут установлены временные ограничения с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области, предусматривающее продление и усиление карантинных мер в регионе, передает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев постановил продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации.

Также, с 23:00 часов до 6:00 в регионе будет действовать полный запрет на передвижение населения и транспорта. Исключение составят сотрудники местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи.

Жителям региона передвижение разрешается с 6:00 до 23:00 на личном, служебном и общественном транспорте, только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. Для получения услуг по разрешенным видам деятельности по близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.

С 7 утра 18 июня будут установлены временные ограничения с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер (согласно алгоритмам ПГГСВ РК № 37 от 22.05.2020 г и № 38 от 30.05.2020 г.):

1) перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;

2) отделениям ЦОН оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 17.00 часов);

3) деятельность продовольственных и непродовольсвенных рынков с 10.00 до 17.00 часов;

4) гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часов (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);

5) объекты общественного питания (рестораны/бары/кафе/столовые и другие) с количеством посетителей не более 30 человек одновременно, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 21.00 часов;

6) непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины), с 10.00 до 21.00 часов; ремонт сотовых телефонов, другой техники, ателье, фотосалоны и т.д.

7) парикмахерские, салоны красоты все виды услуг только по записи с 10.00 часов до 19.00 часов;

8) образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) с 09.00 до 16.00 часов;

9) спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей с 10.00 до 21.00 часов;

10) фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, бассейны с 10.00 до 21.00 часов;

11) объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей с 10.00 до 21.00 часов;

В Атырауской области запрещено:

1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) посещение общественных мест в том числе площади, парки, скверы, набережные;

3) деятельность всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности;

4) деятельность загородных оздоровительных и пришкольных лагерей;

5) деятельность кинотеатров, театров, выставок, интернет и комьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей;

6) деятельность и посещение населением религиозных обьектов;

7) деятельность развлекательных объектов (детские игровые центры, ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.);

8) деятельности компаний по оказанию кейтеринговых услуг;

9) деятельности по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха.

Общественный транспорт будет работает с 6:00 до 23:00 часов.

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