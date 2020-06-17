Горздрав Нур-Султана: Сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы

Идет очень большая нагрузка на лабораторную службу.

На 17 июня проведено порядка 170 тысяч тестов, сейчас в наличии свыше 40 тысяч тестов. Об этом рассказала руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Если раньше работала только одна лаборатория, то сейчас в городе функционируют 8 лабораторий с мощностью до 5 тысяч исследований. На 17 июня проведено порядка 170 тысяч тестов, сейчас в наличии свыше 40 тысяч тестов. Дополнительно закупаем ПЦР-тесты и аппараты искусственной вентиляции легких, - сказала Кисикова.

Она добавила, что идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы и тем, которые являются близкими потенциальными контактными.

Всем остальным сдавать не нужно - во избежание нехватки тестов и для оперативной обработки результатов. Свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Они работали и днем, и ночью, в круглосуточном режиме. Они тоже люди, они - не роботы, они в гуще, они в эпицентре вируса ходили, - пояснила глава управления.

В завершение она заострила внимание на то, что не надо бежать и сдавать анализы без какой-либо надобности, не создавая паники в семье и нагрузки на лабораторную службу.

Просто надо соблюдать все рекомендации врачей, - заключила Кисикова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!