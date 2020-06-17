Назначен новый главный тренер "Барыса"

Им стал Юрий Михайлис.

Новым главным тренером "Барыса" официально назначен Юрий Михайлис. Контракт с клубом подписан на 1 год, сообщает zakon.kz.

Юрий Владимирович Михайлис родился 23 апреля 1969 года в Караганде. Игровую карьеру провел на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работает в системе ХК "Барыс" уже 13 лет. Тренировал команды "Барыс-2", "Снежные Барсы", "Номад".

В 2017-м году "Номад" под руководством Юрия Владимировича стал Чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18.

В минувшем сезоне Юрий Михайлис провел с "Номадом" дебютную кампанию в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги.

Кроме того, Юрий Владимирович обладает успешным опытом работы со сборными командами Казахстана. В качестве члена тренерского штаба Михайлис приводил казахстанские сборные к наградам юношеских, молодежных и взрослых чемпионатов мира, а также Универсиады (2017 и 2019) и Азиатских игр.

В новом сезоне "Барыс" решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Юрий Владимирович работает в структуре "Барыса" с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет сформирован и обнародован позднее.

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