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Если горожане будут вести себя безответственно, то на всех врачей не хватит — Кисикова

На брифинге отметили, что до сих пор многие жители столицы не оценивают всю серьезность ситуации с коронавирусной инфекцией.

Фото : mail.kz17 июня 2020, 14:58

Если горожане также будет вести себя безответственно, то на всех врачей не хватит, заявила на брифинге в СЦК глава управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Если горожане продолжат также вести себя беспечно, то на всех наших врачей и коек не хватит. Не всем будет оказана помощь своевременно. Если вы не будете соблюдать рекомендуемые санитарные нормы и при необходимости своевременно изолироваться, то возникнет очень серьезная тяжелая ситуация в городе, — заявила Кисикова.

По ее словам, до сих пор многие жители столицы не оценивают всю серьезность ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению Итальянского сценария – когда пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас, — подчеркнула глава управления общественного здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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