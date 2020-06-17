Bek Air обязали вернуть пассажирам деньги за ранее купленные билеты

Авиакомпания Bek Air должна вернуть пассажирам более 54 млн тенге.

Авиакомпанию Bek Air обязали вернуть пассажирам деньги за ранее приобретенные билеты на рейсы, которые были отменены, передает zakon.kz.

"Казинформ" сообщает, что Турксибский районный суд удовлетворил иск Комитета по защите прав потребителей.

Cуд решил исковое заявление Комитета по защите прав потребителей удовлетворить. Признать право потребителей услуг АО Bek Air на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей. Обязать АО Bek Air возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя. Взыскать с АО Bek Air уплаченную сумму за авиабилеты в пользу потребителей, - зачитала постановление судья Алия Менлибаева.

В пресс-службе Турксибского райсуда отметили, что во время судебного разбирательства количество граждан, обратившихся за защитой нарушенных прав, увеличилось до 908 человек. Они выкупили порядка 1​ 600 авиабилетов на общую сумму более 54​ млн тенге.

31 января этого года Комитет по защите прав потребителей подал иск на Bek Air. В Комитете заявили, что к ним обратились пассажиры, которым компания не вернула деньги за билеты.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султана потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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