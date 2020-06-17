В России 95% бойцов сидят на допинге - боец из UFC

Он заявил, что категорически против допинга, потому что его употребление очень отрицательно влияет на здоровье.

Российский боец UFC Арман Царукян сделал шокирующее заявление. По его словам, российские бойцы смешанных единоборств массово употребляют допинг, передает zakon.kz.

Почему у российских бойцов иногда не идет в UFC — потому что запрещены препараты. Если говорить честно, в России 95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы ни хотели это говорить — это правда есть, - заявил Царукян.

По словам спортсмена, допинг дает поединкам зрелищность, потому что бойцы в октагоне не отключаются слишком рано.

Если соперник на допинге, а ты нет — ты его не вывезешь, как бы ты ни хотел. В ACA бои бывают иногда поинтереснее, чем в UFC, потому что люди просто не отключаются. Смотришь, как человек после 5 нокдаунов встает и дерётся... В UFC, мне кажется, такого уже не увидишь. Из-за этого у российских спортсменов в UFC и не идёт иногда. Правильно будет проверять в России бойцов. Одного бойца, если проверять, то это, по-моему, около 5 тыс. долларов выходит. У наших компаний таких денег нет пока, - сказал Арман Царукян.

Он заявил, что категорически против допинга, потому что его употребление очень отрицательно влияет на здоровье.

Почему я не хотел подписываться в ACA — не хотелось гробить свой организм допингом. Чтобы конкурировать здесь (в России - Прим.Авт), по-любому нужно принимать допинг, - констатировал боец.

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