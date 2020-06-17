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В России 95% бойцов сидят на допинге - боец из UFC

Он заявил, что категорически против допинга, потому что его употребление очень отрицательно влияет на здоровье.

Фото : pixabay.com17 июня 2020, 16:39

Российский боец UFC Арман Царукян сделал шокирующее заявление. По его словам, российские бойцы смешанных единоборств массово употребляют допинг, передает zakon.kz.

Почему у российских бойцов иногда не идет в UFC — потому что запрещены препараты. Если говорить честно, в России 95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы ни хотели это говорить — это правда есть, - заявил Царукян.

По словам спортсмена, допинг дает поединкам зрелищность, потому что бойцы в октагоне не отключаются слишком рано.

Если соперник на допинге, а ты нет — ты его не вывезешь, как бы ты ни хотел. В ACA бои бывают иногда поинтереснее, чем в UFC, потому что люди просто не отключаются. Смотришь, как человек после 5 нокдаунов встает и дерётся... В UFC, мне кажется, такого уже не увидишь. Из-за этого у российских спортсменов в UFC и не идёт иногда. Правильно будет проверять в России бойцов. Одного бойца, если проверять, то это, по-моему, около 5 тыс. долларов выходит. У наших компаний таких денег нет пока, - сказал Арман Царукян.

Он заявил, что категорически против допинга, потому что его употребление очень отрицательно влияет на здоровье.

Почему я не хотел подписываться в ACA — не хотелось гробить свой организм допингом. Чтобы конкурировать здесь (в России - Прим.Авт), по-любому нужно принимать допинг, - констатировал боец.


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