Как вести себя при заражении коронавирусом

Бессимптомная форма коронавирусной инфекции при положительном результате - это отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при инструментальной визуализации легких.

Диагностика коронавирусной инфекции проводится двумя способами: путем проведения экспресс-тестирования и ПЦР-обследование. Экспресс-тесты проводятся при помощи сдачи крови, а для ПЦР-диагностики необходим забор биологического материала из носоглотки и зева. О том, как себя вести людям с COVID-19, кого госпитализируют, а кого нет, рассказали в акимате Алматы, передает zakon.kz.



По данным городских властей, тестирование на коронавирусную инфекцию в Алматы можно пройти в следующих лабораториях: Национальный Центр Экспертизы (НЦЭ), Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ), Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ), Medical Partners Korea Clinic (МРК), Центр по профилактике и борьбе со СПИД (ГорСПИД), КДЛ "Олимп".



- "Национальный центр экспертизы" (ул. Жибек Жолы, 3); стоимость теста на COVID-19 методом ПЦР - 11 500 тг; ведется онлайн-запись на сайте nce.kz; тел. 382-35-65

- ТОО Medical Partners Korea Clinic (MPK) южнокорейский мобильный скрининг-центр (ниже проспекта аль-Фараби, заезд со стороны ул. Казыбаева, БЦ "Нурлы Тау"); стоимость услуги - 15 500 тг; ведется онлайн-запись на сайте mpk.kz; тел. 355-41-00

- клинико-диагностическая лаборатория "ОЛИМП", (ул. Гагарина, 236б, ул. Халиуллина, 32, ул. Байзакова, 221/155, ул. Жандосова 1В, ул. Сейфуллина 549); стоимость теста методом ПЦР - 15 400 тг + забор 540 тг; ведется онлайн-запись на сайте kdlolymp.kz; тел. 259-79-69

- ТОО “Медикер”, (ул. Сатпаева, 18А); стоимость теста методом ПЦР - 19 000 тг; ведется онлайн-запись на сайте mediker.kz; тел. 311-51-16



В новой лаборатории на территории КЦДС “Атакент” тест на коронавирус смогут бесплатно пройти:

- безработные;

- члены малоимущих и многодетных семей;

- люди с ограниченными возможностями;

- пациенты при плановой госпитализации в стационар;

- пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.



При получении положительного результата теста на коронавирусную инфекцию и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в call-центр по номеру 3000-103, не выходя из дома.



Лица с бессимптомной формой заболевания подлежат медицинскому

наблюдению в домашних условиях (домашний карантин) под наблюдением участковых врачей ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача.



Медицинское наблюдение будет проводиться согласно следующему алгоритму:



- ежедневный двухкратный обзвон;

- оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.);

- сатурация (при возможности);

- видеоконсультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня.





Лица с бессимптомной формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения после однократного отрицательного результата ПЦР-мазка из носоглотки, взятого на 10-й день изоляции. При получении положительного результата ПЦР-мазка медицинское наблюдение будет продолжено до 14 дня, после чего заболевший будет снят с медицинского наблюдения при условии отсутствия симптомов.

Были также названы наиболее опасные места с точки зрения угрозы распространения коронавируса. Ими являются места с массовыми скоплениями людей, а именно: офисы, помещения общепита и другие закрытые помещения.

К госпитализации подлежат пациенты с температурой тела 38,5°С в течение 3 дней, сатурацией (насыщение крови кислородом) менее 95 процентов, признаками пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25 процентов (при наличии результатов КТ).Кроме этого в стационар отправляют пациентов старше 65 лет, имеющих хронические тяжелые заболевания, и больных, которым необходимы процедуры гемодиализа, с иммунодефицитными состояниями и пр.Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии или с лицами старше 65 лет, а также люди, входящие в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.- избегать места массового скопления людей;- носить маски в общественных местах, включая общественный транспорт;- соблюдать гигиену рук;- соблюдать социальную дистанцию.

В акимате заявили, что лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции, а также у них могут появиться клинические проявления в течение 14 дней наблюдения.

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