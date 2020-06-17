Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы
В настоящее время определен круг контактных лиц.
Фото : pixabay.com17 июня 2020, 17:57
Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы, сообщает zakon.kz.
Как пояснили в руководстве центра сотрудница работала в административном составе и никакого отношения в вирусологической лаборатории не имеет.
В настоящее время определен круг контактных лиц, всего 12 человек, это отдел кадров, бухгалтер и маркетинг. Тест на коронавирус сдал и директор лаборатории Темирбек Мусагалиев. Все они в настоящее время находятся на самоизоляции. Вирусологическая лаборатория работает в обычном режиме, - сказал руководитель Центра.
17 июня тест на коронавирус сдал и руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыгапаров в связи с признаками ОРВИ.
Результаты по всем тестам будут известны в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Данный центр занимается диагностированием коронавируса.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027946-c9d09377bd1c8f471437497d9a4c2aa1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...