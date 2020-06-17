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Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы

В настоящее время определен круг контактных лиц.

Фото : pixabay.com17 июня 2020, 17:57

Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в руководстве центра сотрудница работала в административном составе и никакого отношения в вирусологической лаборатории не имеет.

В настоящее время определен круг контактных лиц, всего 12 человек, это отдел кадров, бухгалтер и маркетинг. Тест на коронавирус сдал и директор лаборатории Темирбек Мусагалиев. Все они в настоящее время находятся на самоизоляции. Вирусологическая лаборатория работает в обычном режиме, - сказал руководитель Центра.

17 июня тест на коронавирус сдал и руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыгапаров в связи с признаками ОРВИ.

Результаты по всем тестам будут известны в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Данный центр занимается диагностированием коронавируса.


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