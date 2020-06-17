Токаев: Завтра правительство огласит новые меры по стабилизации эпидобстановки
Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой.
Фото : zakon.kz.17 июня 2020, 19:10
Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев анонсировал меры по стабилизации эпидемиологической ситуации и расширению масштабов тестирования, сообщает zakon.kz.
Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования, - написал Президент в twitter.
Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 17, 2020
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