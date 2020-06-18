Житель города Арысь подбивал подростков к суициду с помощью "групп смерти"

Мужчина в интернете создавал "группы смерти" и давал подросткам четкие инструкции, как ярче и лучше умереть.

В Туркестанской области задержан мужчина подбивавший подростков к суициду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мужчина в интернете создавал "группы смерти" и давал подросткам четкие инструкции, как ярче и лучше умереть. Рассматривается такое преступление, как покушение на убийство.

Самое страшное, что среди желающих перейти в мир иной, сыграв в опасную игру, есть даже малыши, которые еще читать не умеют.

В ходе мониторинга социальных сетей нами был выявлен житель города Арыс. В данное время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения "Содержание под стражей", - заявил заместитель начальника областного департамента полиции Асылжан Калдарбеков.

Самоутверждался мужчина в образе ангела смерти на ноутбуке. Изъяли телефон и 3 коробки с сим-картами. Ничего особенного для такой работы не нужно. И в "Красную сову" наши дети играли, одно из испытаний было не спать. И в "Синего кита", там просто выполняли нелепые поручения. Но то и другое объединял страх. Пугали убийством родных, если выйдешь из такой игры, самый последний ход в которой - уход из жизни. Выпиваешь стакан воды, 3 раза хлопаешь в ладоши и прыгаешь в окно!"

Такие инструкции уже получают даже 4-летние дети. Им не объясняют долго, что будет потом, после прыжка. Будет интересно, и этого для такого возраста достаточно. По ту сторону экрана - хорошие психологи. Но вот что у них самих с психикой, понять нормальному человеку сложно.

К нам позвонила ученица 5 класса и сказала, что ее подруга вошла в эту игру и теперь боится, так как ей угрожают, что убьют их родителей. Это - пустая игра. За ней сидит больной человек и манипулирует их действиями, - объяснил руководитель национального телефона доверия для детей и молодежи Казахстана Ыскак Кулатай.

Инструкции "как приготовить, завязать петлю" или "как лучше прыгнуть под поезд", их много. Но одно дело прочесть. Другое - обратная связь. Этих людей, что уговаривают и убеждают, и называют кураторами. И это они, в 1-ю очередь, доводят до самоубийства. Год назад 13-летнюю Настю - веселую, талантливую девочку, мастера спорта по фигурному катанию, нашли повешенной. Такие же безымянные кураторы требовали сделать селфи в петле. Развязать удавку у девочки не получилось. Ее игра закончилась.

Каждый 100-й звонок на Национальный телефон доверия - от ребенка, который не смог поговорить с учителями и родными; запутался и не знает, что делать. Их, потенциальных самоубийц, в Казахстане разыскивают на соцстраничках по словам-сигналам. "Смерть" - одно из них. Проводят беседы и анкетирование тех, кого уже словом не остановить, кладут в психиатрические клиники. Все для того, чтобы дети остановились, перестали быть зомби, перестали верить в чужой волшебный мир, оглянулись и увидели, наконец, что-то хорошее в своем.

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