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Беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка

Франция Фото: pixabay
В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции France Bleu, в ночь смерти подростка, на 19 ноября, в коммуне Креполь департамента Дром на юго-востоке страны был праздник.

"Крайне правые активисты, по оценкам, от 50 до 100 человек, вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры", – говорится в сообщении.

Радиостанция уточнила, что полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.

Отмечается, что в обеспечении порядка на шествии участвовали около 120 силовиков.

Ранее сообщалось, что полиция Ирландии назвала "крупнейшими беспорядками за десятилетия" погромы, устроенные протестующими против нелегальной иммиграции в Дублине. Тогда были задержаны десятки человек, одного полицейского тяжело ранили.

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