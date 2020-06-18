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На мясокомбинате в Германии выявили сотни случаев коронавируса

Более 650 сотрудников скотобойни на западе ФРГ заразились коронавирусом. Власти опасаются, что число инфицированных продолжит расти.

Фото : toennies.de18 июня 2020, 07:44

На западе Германии зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне компании Tonnies, являющейся одной из крупнейших в Европе, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Власти округа Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия провели тестирование на коронавирус более тысячи сотрудников предприятия, расположенного в городе Реда-Виденбрюк.

По данным на утро 17 июня, были получены результаты первых 590 тестов, из них 395 оказались позитивными. В течение дня число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников предприятия возросло до 657.

Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр, полагает, что результаты оставшихся тестов будут аналогичными.

Все инфицированные сотрудники Tönnies отправлены на двухнедельный карантин, у большинства из них отсутствуют симптомы заболевания. Предприятие приостановило работу на две недели.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили вновь закрыть до 26 июня (начала летних каникул) все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу.

В руководстве компании предполагают, что инфекцию могли занести сотрудники, которые после снятия ограничений ездили домой навестить свои семьи и близких. Значительная часть занятых на скотобойне сотрудников – родом из стран Восточной Европы.

По данным руководства, в результате тестов, проведенных компанией с 10 по 18 мая среди 6400 сотрудников, не было выявлено ни одного случая коронавируса.


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