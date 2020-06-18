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Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров

Причастным к преследованию уйгуров может грозить заморозка активов и запрет на въезд в США.

Фото : The Guardian18 июня 2020, 09:33

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за нарушений прав уйгуров, передает zakon.kz со ссылкой на Deursche Welle.

Под санкции могут подпасть те люди и организации, которые причастны к преследованиям уйгуров. Ответственным за притеснения могут грозить заморозка активов или ограничения на въезд в США.

В 2019 году Вашингтон ввел санкции против 28 организаций из Китая,которые посчитал причастными к нарушениям прав человека и задержаниям уйгуров. Тогда это были ограничения на экспорт и реэкспорт, а также отказ в лицензировании поставок.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство представителей которой живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты.

По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.


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