"Кайрат", "Астана", "Кайсар" и "Ордабасы" узнали даты своих матчей в Европе

Матчи стартуют в августе.

Казахстанские участники еврокубков узнали даты матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона, передает zakon.kz.

Нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА нового сезона-2020/21 представит чемпион КПЛ столичная "Астана", в Лиге Европы-2020/21 выступят сразу 3 клуба от нашей страны - серебряный призер КПЛ алматинский "Кайрат", бронзовый призер чемпионата шымкентский "Ордабасы" и обладатель Кубка РК кызылординский "Кайсар".

Главное отличие сезона-2020/21 еврокубков - на стадии квалификации будет сыграно всего по одному матчу в каждом отборочном раунде вместо двух (на выезде и дома), как это было ранее. И только на стадии плей-офф будет проведено 2 игры, чтобы определить участника группового этапа.

Для "Астаны" Лига чемпионов начнется 18 августа, поскольку столичный клуб скорее всего начнет сразу с первого отборочного раунда.

Поскольку сезон 2019/20 года должен завершиться 23 августа, основное изменение в календаре 2020/21 года заключается в том, что все теперь немного позже. Отборочные матчи Лиги чемпионов-2020/21, которые должны были начаться 23 июня, теперь начнутся 8 августа, а жеребьевка группового этапа в Афинах 1 октября и собственно соревнование начнутся 20 октября. Этапы, начиная с 1/16 финала пройдут в ранее зхапланированные сроки, - сообщили в УЕФА.

Лига чемпионов

08/08 / 2020–11 / 08/2020 Предварительный раунд

18/08 / 2020–19 / 08/2020 Первый отборочный раунд

25/08 / 2020–26 / 08/2020 Второй отборочный раунд

15/09 / 2020–16 / 09/2020 Третий отборочный раунд

22/09 / 2020–30 / 09/2020 Play-off

Групповой этап

20/10 / 2020–21 / 10/2020 тур 1

27/10 / 2020–28 / 10/2020 Тур 2

03/11 / 2020–04 / 11/2020 3-й тур

24/11 / 2020–25 / 11/2020 4-й тур

01/12 / 2020–02 / 12/2020 5-й тур

08/12 / 2020–09 / 12/2020 6-й тур

Этапы нокаута

16/02 / 2021–17 / 03/2021 Раунд 16

06/04 / 2021–14 / 04/2021 Четвертьфинал

27/04 / 2021–05 / 05/2021 полуфинал

29/05/2021 Финал (олимпийский стадион имени Ататюрка, Стамбул, Турция).

Что касается Лиги Европы, то "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" начнут свое выступление на турнире 20 августа. Матчи всех квалификационных раундов и плей-офф Лиги Европы-2020/21 пройдут в формате 1 игра-1 раунд, то есть, для прохода в следующий отборочный этап нужно выиграть одну игру. Раньше победитель раунда определялся по сумме двух игр (дома и на выезде).

В связи с тем, что сезон 2019/20 года должен завершиться 21 августа, основное изменение в календаре Лиги Европы-2020/21 года заключается в том, что все теперь немного позже. Отборочные матчи, которые должны были начаться 25 июня, теперь начнутся 20 августа. Жеребьевка группового этапа состоится в Афинах 2 октября, а соревнования начнутся 22 октября. Этапы, начиная с 1/16 финала, не будут изменены по сравнению с первоначальным графиком, - сообщили в УЕФА.

Лига Европы-2020/21

20.08.2020 Предварительный раунд

27.08.2020 Первый отборочный раунд

17.09.2020 Второй отборочный раунд

24.09.2020 Третий отборочный раунд

01/10/2020 Плей-офф

Групповой этап

22/10/2020 Турнир 1

29/10/2020 Тур 2

11.05.2020 3-й тур

26/11/2020 4-й тур

12.03.2020 5-й тур

12.10. 2020 6-й тур

Этапы нокаута

18/02 / 2021–25 / 02/2021 раунд 32

11/03 / 2021–18 / 03/2021 Раунд 16

08/04 / 2021–15 / 04/2021 Четвертьфинал

29/04 / 2021–06 / 05/2021 Полуфинал

26/05/2021 Финал (Гданьск, Польша)

Ранее стало известно, что текущий сезон Лиги чемпионов-2019/20, прерванный из-за эпидемии коронавируса, доиграют в формате «Финала восьми» – начиная с четвертьфиналов (они пройдут 7-8 августа), все противостояния будут играться одним матчем. Команды будут базироваться близко друг от друга – в окрестностях Лиссабона (Португалия). Как сообщает УЕФА, жеребьевка оставшейся части турнира состоится 10 июля.

Лигу Европы-2019/20 тоже доиграют в августе – 5-6 числа завершатся матчи 1/16, локации для этих поединков определят позднее. Все игры со стадии 1/8 пройдут в четырех городах Германии – Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи состоятся с 10 по 21 августа, противостояния также будут одноматчевыми.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!