Врача, задержанного зимой за рассылку о коронавирусе в Казахстане, не будут судить

Уголовное дело в отношении врача Думана Айтжанова прекращено следователем СО УП Енбекшиказахского района Алматинской области за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения - адвокат.

Прекращено уголовное дело в отношении врача из Алматинской области, задержанного за рассылку информации о больных коронавирусом, передает zakon.kz.

30 января 2020 года полиция распространила информацию о задержании врача-гинеколога Центральной больницы Енбекшиказахского района Алматинской области. Выяснилось, что он в whatsapp распространял информацию о том, что коронавирус в Казахстане уже есть. Предупреждал друзей быть осторожнее, и сообщал, что уже около 70 человек заболели этим вирусом.

По данному факту было начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации.

17 июня авдокат подозреваемого врача Василий Садыков на своей странице в facebook сообщил, что он ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. В ходатайстве он апеллировал к тому, что научные исследования показали, что временем распространения коронавируса является более ранний период, чем декабрь 2019 года. Ссылаясь на иностранные СМИ адвокат указывает, что ученые установили факт появления коронавируса во Франции еще в середине ноября 2019 года. То есть, как указывает адвокат, научно доказано, что КВИ из Китая стал распространяться гораздо раньше, чем декабрь месяц.

Василий Садыков утверждает в ходатайстве, что его клиент - врач, и он правильно спрогнозировал опасность коронавируса и его возможность распространения в Казахстане, о чем предупредил своих друзей.

Что касается слов врача о 70-ти больных коронавирусом в Алматы, то, как пишет адвокат, это здесь врач основывался "на профессиональном наблюдении за происходящими процессами появляющихся симптомов. Все последующие события с распространением коронавируса не только в Алматы, но и в других регионах Казахстана лишь подтвердили прогноз Айтжанова".

Свершилось! Уголовное дело в отношении врача Думана Айтжанова прекращено следователем СО УП Енбекшиказахского района Алматинской области за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. То есть, полностью по реабилитирующим основаниям! Прокуратура согласилась с принятым решением следователя, - написал в итоге Василий Садыков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!