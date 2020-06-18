Въезд в турзоны, приближенные к Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, закроют
Лицам, находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование.
Фото : 24.kz18 июня 2020, 12:33
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20-21 июня, сообщает zakon.kz.
Будет закрыт въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов.
Лицам, находящимся в указанных зонах нужно соблюдать социальное дистанцирование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028041-e53f9498541409ec22e6438bce2b4214
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...