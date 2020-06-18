Въезд в турзоны, приближенные к Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, закроют

Лицам, находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20-21 июня, сообщает zakon.kz.

Будет закрыт въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов.

Лицам, находящимся в указанных зонах нужно соблюдать социальное дистанцирование.

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