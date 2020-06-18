В Алматы приостановят работу общественного транспорта

Будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

В выходные дни, 20 и 21 июня, в Алматы общественный транспорт не будет работать, сообщает zakon.kz.

В ближайшие выходные будет приостановлена деятельность объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе акимата.

20-21 июня будет приостановлена работа общественного транспорта. Следует отметить, что на всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия, - сказано в сообщении.

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