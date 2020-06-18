Токаев пожелал выздоровления Елбасы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

К глубокому сожалению, к/вирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет.