Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев пожелал выздоровления Елбасы

Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление.

Фото : Акорда18 июня 2020, 14:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

К глубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет, - написал Токаев в Твиттере.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что у Елбасы выявили коронавирус, он находится на самоизоляции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты