Токаев пожелал выздоровления Елбасы
Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление.
Фото : Акорда18 июня 2020, 14:03
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.
К глубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет, - написал Токаев в Твиттере.
К глубокому сожалению, к/вирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 18, 2020
Сегодня, 18 июня, стало известно, что у Елбасы выявили коронавирус, он находится на самоизоляции.
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