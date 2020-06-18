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Берик Уали рассказал о здоровье Токаева

Глава государства продолжает находиться на рабочем месте, работает в соответствии с графиком.

Фото : Берик Уали18 июня 2020, 15:07

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева рассказал о его здоровье, передает zakon.kz.

В ответ на обращения граждан с вопросами о состоянии здоровья Главы государства сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо. В последнее время в связи с обострением эпидемиологической обстановки он регулярно, в ежедневном режиме сдает тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты, - написал Берик Уали в facebook.

Он добавил, что глава государства продолжает находиться на рабочем месте, работает в соответствии с графиком, проводит онлайн-встречи с руководителями государственных органов, ведомств, общественных организаций.

Президент Казахстана через твит пожелал Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления, выразил уверенность в том, что Первый Президент с присущим ему сильным духом успешно преодолеет это испытание, - резюмировал Уали.

Сам пресс-секретарь Президента РК Берик Уали проходит лечение от коронавируса.


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