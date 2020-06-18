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О пострадавшем бизнесе доложили Токаеву

Он также заслушал информацию об итогах опросов предпринимательства по вопросам занятости и принимаемых мер поддержки, в которых приняло участие порядка 65 тысяч субъектов бизнеса.

Фото : investgazeta.ua18 июня 2020, 16:08

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителем НПП "Атамекен" Тимуром Кулибаевым, сообщает zakon.kz.

Президент Казахстана провел встречу в режиме видеосвязи с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимуром Кулибаевым. Глава НПП "Атамекен" рассказал о состоянии предпринимательства после режима чрезвычайного положения и карантинных ограничений.

Тимур Кулибаев сообщил о предварительных итогах серии рабочих встреч по обсуждению проблемных вопросов пострадавших отраслей бизнеса. В совместных встречах с бизнес-сообществом, инициированных НПП "Атамекен", приняли участие премьер-министр, члены Правительства, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

Глава государства также заслушал информацию об итогах опросов предпринимательства по вопросам занятости и принимаемых мер поддержки, в которых приняло участие порядка 65 тысяч субъектов бизнеса.

Кроме того, Президент Казахстана был ознакомлен с предложением о создании единого ситуационного центра по вопросам занятости с участием Правительства, местных исполнительных органов и НПП "Атамекен".


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