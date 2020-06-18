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На чем передвигаться 20 и 21 июня по Алматы

С понедельника общественный транспорт снова начнет работать с 6 утра до 23 часов.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы18 июня 2020, 16:53

В Алматы 20 и 21 июня не будет работать общественный транспорт. На чем передвигаться жителям города, рассказал Заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов, передает zakon.kz.

В связи с ограничением на работу многих организаций по решению комиссии 20 и 21 июня в выходные дни будет полностью приостановлена работа общественного транспорта в Алматы, то есть, городских и пригородных автобусных маршрутов, троллейбусов, метро, - заявил Адилов.

По его словам, передвигаться можно будет передвигаться на автомобиле.

Такси будут работать в обычном режиме, все таксомоторные парки продолжат работать круглосуточно, меры будут приняты по санитарной обработке салонов автомобилей, - пояснил Адилов.

С понедельника общественный транспорт снова начнет работать с 6 утра до 23 часов.

Альберт Ахметов


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