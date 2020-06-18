На чем передвигаться 20 и 21 июня по Алматы
С понедельника общественный транспорт снова начнет работать с 6 утра до 23 часов.
Фото : Пресс-служба акимата Алматы18 июня 2020, 16:53
В Алматы 20 и 21 июня не будет работать общественный транспорт. На чем передвигаться жителям города, рассказал Заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов, передает zakon.kz.
В связи с ограничением на работу многих организаций по решению комиссии 20 и 21 июня в выходные дни будет полностью приостановлена работа общественного транспорта в Алматы, то есть, городских и пригородных автобусных маршрутов, троллейбусов, метро, - заявил Адилов.
По его словам, передвигаться можно будет передвигаться на автомобиле.
Такси будут работать в обычном режиме, все таксомоторные парки продолжат работать круглосуточно, меры будут приняты по санитарной обработке салонов автомобилей, - пояснил Адилов.
С понедельника общественный транспорт снова начнет работать с 6 утра до 23 часов.
Альберт Ахметов
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028101-4ee7fe4f571f87c89e19203880692313
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...