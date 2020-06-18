Карантин в Шымкенте продлен до 6 июля

После этих выходных шымкентцев ждут дополнительные ограничения.

В Шымкенте ужесточили меры карантина, сообщает zakon.kz.

Теперь по выходным город будет оставаться без общественного транспорта. В будние дни автобусы начнут ездить по расписанию. Горожанам придется отказаться от прогулок по паркам, скверам и туристическим местам. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, особенно людям старше 65 лет.

Закрыты будут и рынки. В субботу и воскресенье под запретом окажутся прогулки на детских и спортивных площадках. Местные власти настаивают на строгой изоляции.

Приостанавливается деятельность крупных торговых сетей – продовольственных и непродовольственных рынков, универсальных базаров, торгово- развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, бассейнов и спортивных комплексов, - комментирует первый заместитель акима города Ербол Садыр.

В будние дни автобусы будут ездить: утром - с 7 до 11, вечером - с 17.00 до 20.00. В городском акимате говорят: население до сих пор не осознает масштабы угрозы. По сравнению с прошлым годом жители также чаще стали болеть ОРВИ и пневмонией.

По информации Е. Садыра, за июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост вызовов бригад скорой медицинской помощи пациентами с диагнозам пневмония на 43%. А госпитализация с диагнозом ОРВИ увеличилась в два раза.

После этих выходных шымкентцев ждут дополнительные ограничения. У центров занятости будет новый график работы, - с 8 утра до 12, и исключительно для тех услуг, которые не оказывают в режиме онлайн.

Карантин в городе решено продлить до 6 июля.

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