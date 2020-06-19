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Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции

Глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме.

Фото : Primeminister.kz19 июня 2020, 08:53

Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил советник-пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов.

Кроме того, находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру. У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19.

В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме.

В настоящее время все совещания и заседания Правительства проходят в селекторном режиме. В здании Правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.


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