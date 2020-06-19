Аппараты создаются собственным конструкторским бюро при сотрудничестве со специалистами министерства здравоохранения.

Еще 200 аппаратов ИВЛ выпустят в Казахстане до конца июля. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что на шесть месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 132 штуки.

На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единицы готовы к отгрузке, 216 единиц проходят заводские испытания. Оставшиеся 200 единиц ИВЛ будут произведены и сданы до конца июля текущего года, - сообщил Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

В целях организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освоение производства с турецкими и китайскими партнерами.

Прорабатывается казахстанский высокотехнологичный проект. До конца июля текущего года компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст министерству здравоохранения 20 единиц аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа - сентября текущего года, - добавил глава МИИР.

По его словам, аппараты создаются собственным конструкторским бюро при сотрудничестве со специалистами министерства здравоохранения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!