Ряд зданий в двух районах Алматы временно отключат от горячей воды

Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В Медеуском и Турксибском районе временно приостановят горячее водоснабжение некоторых жилых домов и иных зданий, передает zakon.kz.

Отключение проведут в контурах следующих улиц:

С 22 по 26 июня: Кассина – Бехтерева, Буденного – Жумабаева, Орджоникидзе – Гете, Кожедуба – Читинская

С 22 июня по 20 июля: Ахметова – Огарева, Калмаржын – Закарпатская ;

С 29 июня по 3 июля: Шахтинская – Атбасарская, Демченко – Аяз би, Рыскулова – Буровая, Кульджинский тракт – микрорайон "Атырау-1" ;

С 01 по 10 июля: Лавренева – Дунентаева, микрорайон "Жулдыз" – Дунентаева, Клары Цеткин – Спасская, Урицкого – Днепровская .

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Аэропорт", "Ботагоз", "Дунентаева, 16-В", "Еламан", "Областная больница", "Орджоникидзе, 125-А", "Спасская".

Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы

для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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