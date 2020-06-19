Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что будет работать в выходные в Нур-Султане 

Будут работать государственные и негосударственные медицинские организации.

Фото : КТК19 июня 2020, 11:29

Постановлением главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 18 июня 2020 года № ПГСВ-197 определен перечень разрешенных видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат приостановлению, сообщает zakon.kz.

Будут работать государственные и негосударственные медицинские организации, в том числе стоматологические; лабораторные услуги; аптеки; ветеринарные службы.

Также будут работать электроэнергетические компании; водоснабждение/теплоснабждение; противопожарная и аварийно-спасательные службы;

Услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов); уборку улиц и помещений; сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; дезинфекцию; организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; телекоммуникацию и связь; услуги специализированных транспортных средств и службы такси; почтовые, курьерские услуги; ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" акимата города Нур-Султан", аэропорт, Ж/Д и авто вокзалы, средства массовой информации, автозаправочные и автогазоправочные станции, - говорится в постановлении.

Будут работать сервисы доставки продуктов питания, магазины находящиеся в многоквартирных жилых домах и в частном секторе, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости; торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий; государственные органы (Центральные и иные) и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первого руководителя.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия настоящего постановления и могут продолжить свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн, - говорится в постановлении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты