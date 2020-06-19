Что будет работать в выходные в Нур-Султане 

Будут работать государственные и негосударственные медицинские организации.

Постановлением главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 18 июня 2020 года № ПГСВ-197 определен перечень разрешенных видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат приостановлению, сообщает zakon.kz.

Будут работать государственные и негосударственные медицинские организации, в том числе стоматологические; лабораторные услуги; аптеки; ветеринарные службы.

Также будут работать электроэнергетические компании; водоснабждение/теплоснабждение; противопожарная и аварийно-спасательные службы;

Услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов); уборку улиц и помещений; сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; дезинфекцию; организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; телекоммуникацию и связь; услуги специализированных транспортных средств и службы такси; почтовые, курьерские услуги; ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" акимата города Нур-Султан", аэропорт, Ж/Д и авто вокзалы, средства массовой информации, автозаправочные и автогазоправочные станции, - говорится в постановлении.

Будут работать сервисы доставки продуктов питания, магазины находящиеся в многоквартирных жилых домах и в частном секторе, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости; торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий; государственные органы (Центральные и иные) и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первого руководителя.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия настоящего постановления и могут продолжить свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн, - говорится в постановлении.

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