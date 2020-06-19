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ДТП с перевертышем произошло в Алматы

Прибывшая бригада медиков осмотрела всех участников аварии на месте. Госпитализация не потребовалась.

Фото : zakon.kz19 июня 2020, 12:04

В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей. В салоне одного из них находилась беременная женщина, передает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла на перекрестке улиц Карасай батыра и Тлендиева. Водитель Subaru Forester ехал по Карасай батыра в восточном направлении. Таксист на Kia Rio двигался по Тлендиева на север. Водитель Subaru, по всей вероятности, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток. Он уже почти пересек его, но сзади в машину врезалось такси.

От удара Subaru развернулся и опрокинулся на крышу. В ДТП пострадала беременная пассажирка Kia Rio.

Прибывшая бригада медиков осмотрела всех участников аварии на месте. Госпитализация не потребовалась.


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