Взятка в Минкультуры и спорта: выявлена еще одна многомиллионная взятка

По версии следствия, он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге и автомашины марки «Тоyota Hilux» стоимостью 13 млн тенге.

Новое расследование начато по делу бывшего и действующего заместителей главы Комитета по делам спорта и физкультуры, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве учебного спортивного корпуса в городе Риддер, зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении одного из указанных заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, — сообщил Бигайдаров.

Он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге и автомашины марки Тоyota Hilux стоимостью 13 млн тенге за подписание актов выполненных работ по объекту строительства учебного корпуса на 300 мест в спецшколе олимпийского резерва в городе Риддер.

Следователь напомнил, что ранее в отношении подозреваемого следственным судом города Усть-Каменогорск была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом, — добавил Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что в ВКО задержали бывшего и действующего заместителей главы Комитета по делам спорта и физкультуры. Их подозревают во взяточничестве.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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