Главу инспекции транспортного контроля Нур-Султана понизили из-за взятки подчиненного

Всего за отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечено 183 руководителя различного звена.

Глава инспекции транспортного контроля понижен в должности после взятки подчиненного в Нур-Султане, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

На этой неделе по представлению столичной антикоррупционной службы, приказом ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, за взяточничество подчиненного руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по города Нур-Султан" Конерказов М.Б. понижен в занимаемой должности до старшего специалиста Инспекции, — сообщил Бигайдаров.

Другой случай, по его словам, произошел в городе Шымкент, где к дисциплинарной ответственности привлекли заведующую детского сада.

За хищения бухгалтера к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена заведующий ГККП "Детский сад №75 ГУ "Управления образования г.Шымкент" Сұлтанбекқызы А, — сказал следователь.

Всего, по его словам, за отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечено 183 руководителя различного звена.

На брифинге также подчеркнули, что по результатам вносимых представлений Агентством совместно с государственными органами вырабатываются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупции.

Всего, согласно озвученной информации, по результатам расследования уголовных дел в государственные органы и организации вносятся представления для устранения причин и условий коррупции.

Так, за 5 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 812 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

Большинство из них направлены в органы внутренних дел (338), акиматы различных уровней (212), учреждения образования (55), здравоохранения (26) и квазигосударственный сектор (25).

По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 415 лиц, из которых уволены 52, освобождены от занимаемой должности - 60, предупреждены о неполном служебном соответствии – 54, понижены в должности – 7, строгий выговор объявлен – 104. Кроме этого, 6 лиц привлечены к административной ответственности, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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