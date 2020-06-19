Двух детей госпитализировали после ДТП с автобусами в Алматы
По предварительной версии у одного из автобусов отказали тормоза.
Фото : zakon.kz19 июня 2020, 12:43
В Алматы столкнулись два автобуса маршрута 34 и 32, передает корреспондент zakon.kz.
Авария произошла в 10 утра по улице Сулейменова. Оба автобуса двигались в южном направлении. У автобуса №32 по предварительной версии отказали тормоза. Он врезался сзади в автобус №34.
В ДТП пострадали пять человек из 32 маршрута, включая водителя. Четверых госпитализировали, водитель намеревался обратиться в больницу позже.
Еще четверо пострадавших в автобусе №34. Двое из них - дети. Их также госпитализировали.
32-й автобус поставили на "башмаки".
Сотрудники ДП выясняют все обстоятельства аварии.
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