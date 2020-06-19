Миллионные хищения в драмтеатре им. Горького. Дело передано в суд

Бывшие руководители театра украли 400 млн тенге.

Дело экс-руководителя русского драматического театра им. Горького Еркина Касенова, обвиняемого в хищениях на сумму более 400 млн тенге – передано в суд. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель Следственного управления Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Нурбек Даумов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Помимо него, по делу проходят руководители подрядных организаций ТОО "Ади-Жан" и ТОО "Астана-Кокше", а также эксперт технического надзора.

Напомним, ранее в Антикоррупционном ведомстве сообщали, что Касенова подозревают в том, что он подписывал фиктивные акты выполненных ремонтно-реставрационных работ и капитального ремонта здания театра.

Директор театра в сговоре и соучастии со своими заместителями, директором "Ади-Жан" и экспертом технического надзора обвиняются в хищении денежных средств в сумме более 377 млн тенге, а также в покушении на хищение 94 млн тенге выделенных на выполнение капитального ремонта здания театра. Кроме того, директор театра в сговоре и соучастии со своими заместителями, директором "Ади-Жан" и директором ТОО "Астана-Кокше" обвиняются в хищении денежных средств в сумме 32 млн тенге. А также в покушении на хищение более 17 млн тенге. Данные средства были выделены из бюджета государства на ремонт и реставрационные работы здания театра, - сказал на брифинге Даумов.

Дата начала судебного разбирательства пока неизвестна.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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