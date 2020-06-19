Почему в жару не ослабевает коронавирус - мнение инфекциониста

Симптомы коронавируса- першит в горле, катаральные явления, свербит в носу, головная боль, ознобы, ломота в теле, слабость в конечностях.

Врач-инфекционист Тамара Утаганова из Алматы в ходе онлайн-брифинга объяснила, почему с наступлением жаркого лета эпидемия коронавируса не идет на спад, подобно гриппу и ОРВИ, передает zakon.kz.

Предположения были, что в теплое время заражение коронавирусом может уменьшаться, хотя, никто не прогнозировал, что он исчезнет совсем. Подъем заболевания (в Казахстане - Прим.Авт) совпал с послаблением, я думаю, здесь не прогнозы сыграли роль, а именно послабление карантина и контакты людей сыграли роль. Здесь ведется работа по выявлению бессимптомных носителей, которые являются опасными, - сказала Тамара Утаганова.

По ее мнению, для выявления инфицированных и заболевших огромную работу проводят поликлинические службы первичного звена.

Вирус новый, инфекция новая, как он себя поведет в эпидокружении, я думаю, практика покажет. - отметила инфекционист.

Также специалист посоветовала не откладывать с обращением к врачу при первых симптомах COVID-19, даже если температура тела в норме.

Симптомы коронавируса- першит в горле, катаральные явления, свербит в носу, головная боль, ознобы, ломота в теле, слабость в конечностях. Имея такие симптомы ждать, чтобы обследоваться, я считаю, не стоит, потому что не всегда заболевание протекает именно с повышением температуры тела. Среди бессимптомных самочувствие, общее состояние удовлетворительное, но на КТ, рентгене у них выявлялась пневмония. То есть, пневмония может тоже проходить бессимптомно. При появлении симптомов вышеозвученных, нужно позвонить участковому врачу общей практики или в колл-центр 1406 и проконсультироваться, специалисты назначат лечение, если у вас легкая форма. Есть случаи, что многие из-за отсутствия температуры недооценили опасность и поздно обратились к врачам, - констатировала Тамара Утаганова.

Альберт Ахметов

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