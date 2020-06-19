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Назначен вице-министр информации и общественного развития

Им стал Кемелбек Ойшыбаев.

Фото : ПМ19 июня 2020, 17:40

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович родился 13 июля 1977 года в Западно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "журналист", в 2004 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО "ИА "Интерфакс-Казахстан".

С 2001 по 2007 гг. работал в структуре АО "Казахтелеком" на руководящих должностях.

В разные годы работал в коммерческих структурах.

C 2015 по 2016 гг. — заместитель, первый заместитель генерального директора ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы".

В 2016 году — директор Службы центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 гг. — председатель Правления АО "Телерадиокорпорация "Казахстан".

С июня 2019 года по настоящее время занимал должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру".


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