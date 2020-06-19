Димаш Кудайберген защитил диссертацию на 100 баллов

Ему посоветовали поступить в докторантуру.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген во время карантина не сидел сложа руки, а стал магистром искусствоведческих наук, защитив диссертацию на 100 баллов, передает zakon.kz.

18 июня в Казахском национальном университете искусств прошла защита магистерской диссертации "Дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі" Димаша Кудайбергена. По информации из столичного вуза, в связи с угрозой коронавирусной инфекции экзамен был принят в дистанционном формате.

Магистрант специальности "Композиция" получил самую высокую оценку - 100 баллов. Также он получил рекомендацию для поступления в докторантуру, - отметили в КазНУИ.

Также стало известно, что Димаш Кудайберген, подписал контракт с IPZ, Kudaibergen и IPZ, анонсированный сегодня.

Димаш - талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах, - сказал управляющий партнер IPZ Роберт Зито. - У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями.

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