Димаш Кудайберген защитил диссертацию на 100 баллов
Ему посоветовали поступить в докторантуру.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген во время карантина не сидел сложа руки, а стал магистром искусствоведческих наук, защитив диссертацию на 100 баллов, передает zakon.kz.
18 июня в Казахском национальном университете искусств прошла защита магистерской диссертации "Дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі" Димаша Кудайбергена. По информации из столичного вуза, в связи с угрозой коронавирусной инфекции экзамен был принят в дистанционном формате.
Магистрант специальности "Композиция" получил самую высокую оценку - 100 баллов. Также он получил рекомендацию для поступления в докторантуру, - отметили в КазНУИ.
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18 маусым күні Қазақ ұлттық өнер университетінде Димаш Құдайбергеннің "Дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі" атты магистрлік диссертациясының қорғауы өтті. Коронавирустық инфекция қаупіне байланысты емтихан қашықтағы форматта қабылданды. "Композиция"мамандығының магистранты ең жоғары баға 100 балл алды. Сонымен қатар ол докторантураға түсуге ұсыныс алды. 18 июня в Казахском национальном университете искусств прошла защита магистерской диссертации "Дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі" Димаша Кудайбергена. В связи с угрозой коронавирусной инфекции экзамен был принят в дистанционном формате. Магистрант специальности "Композиция" получил самую высокую оценку - 100 баллов. Также он получил рекомендацию для поступления в докторантуру. #qazaqstan #nursultan#astana #MKS #ruhanijangyry #msm #мәдениетжәнеспортминистрлігі #казакстан #мәдениет #бізбіргеміз #мывместе #dimash #damashkudaibergen #dimashnews
Также стало известно, что Димаш Кудайберген, подписал контракт с IPZ, Kudaibergen и IPZ, анонсированный сегодня.
Димаш - талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах, - сказал управляющий партнер IPZ Роберт Зито. - У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями.
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NEW JERSEY, USA.(June 1, 2020) — Dimash Kudaibergen, a 26-year-old Kazakh singer, songwriter, and multi-instrumentalist, known for his vocal range, has signed with IPZ, Kudaibergen and IPZ announced today. “Dimash is a multi-talented artist who is just beginning to gain recognition in the United States,” said IPZ managing partner Robert Zito. “He has tremendous opportunities to expand his already successful career and will be an asset to global brands looking to connect with his followers.” _______________________________________ Уоррен, Нью-Джерси,США. (1 июня 2020 года) - Димаш Кудайберген, 26-летний казахский певец, композитор и мультиинструменталист, известный своим вокальным диапазоном, подписал контракт с IPZ, Kudaibergen и IPZ, анонсированный сегодня. «Димаш - талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах», - сказал управляющий партнер IPZ Роберт Зито. «У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями».
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