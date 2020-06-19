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Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции

Аким области продолжает работу согласно рабочему графику.

Фото : platon.asia19 июня 2020, 18:00

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции, передает zakon.kz.

В пятницу, 19 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции по истечении 7-дневного срока, согласно протоколу диагностики коронавирусной инфекции, - написал на своей странице в facebook заместитель руководителя аппарата акима региона Канат Кульшманов.

Его результаты повторного ПЦР-тестирования на COVID-19 дважды показали отрицательный результат.

Аким области продолжает работу согласно рабочему графику.

12 июня Сапарбаев контактировал с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, у которого диагностировали коронавирус. В связи с чем он самоизолировался.


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