Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции
Аким области продолжает работу согласно рабочему графику.
Фото : platon.asia19 июня 2020, 18:00
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции, передает zakon.kz.
В пятницу, 19 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции по истечении 7-дневного срока, согласно протоколу диагностики коронавирусной инфекции, - написал на своей странице в facebook заместитель руководителя аппарата акима региона Канат Кульшманов.
Его результаты повторного ПЦР-тестирования на COVID-19 дважды показали отрицательный результат.
Аким области продолжает работу согласно рабочему графику.
12 июня Сапарбаев контактировал с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, у которого диагностировали коронавирус. В связи с чем он самоизолировался.
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