В Северном Казахстане ужесточают карантин

Постановление вступает с силу в 00.00 часов 20 июня 2020 года.

19 июня главный санитарный врач области Серикбай Касмакасов вынес новое постановление №20 "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области от 13 июня 2020 года №19 "Об усилении ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области", сообщает zakon.kz.

Постановление ссылается на протокол заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 18 июня 2020 года и протокол заседания региональной комиссии при акимате СКО по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции от 15 июня 2020 года.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области от 13 июня 2020 года No19 "Об усилении ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области":

I пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: "8) ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет."

II. подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции: "6) приостановления деятельности кинотеатров; ночных клубов; детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах; фуд-кортов; кальянных; компьютерных клубов; детских оздоровительных лагерей; пришкольных лагерей; развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры); надувных конструкций (батуты); фитнес, тренажерных залов (центров); спортивных комплексов (кружков, секций и др.); бассейнов; аквапарков; ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров; общественных мест: парков, скверов; аттракционов, находящихся на открытом воздухе."

III. подпункт 12 пункта 3 изложить в следующей редакции: "12) перевод работу Центров обслуживания населения в онлайн-формат; услуги, которые невозможно оказать онлайн, ограничить по времени с 09.00 до 20.00;"

IV. пункт 3 дополнить подпунктом 22 следующего содержания: "22) работу объектов туризма с единовременным пребыванием посетителей не более проектной мощности; лицам, проживающим в туристических зонах соблюдать социальное дистанцирование"

Постановление вступает с силу в 00.00 часов 20 июня 2020 года.

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