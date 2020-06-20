Молния убила 69 лошадей в Карагандинской области

Сельчане считают убытки.

Вечером 19 июня ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

По информации patriotkaragandy, природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят.

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Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их.

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