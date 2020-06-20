Жителям военного городка счета за коммуслуги выставляла несуществующая компания

Люди и рады были бы заплатить, но только кому?

Сотни жителей бывшего военного городка в Усть-Каменогорске не могут приватизировать квартиры. Из-за фиктивных долгов за тепло и горячую воду, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", военный городок Ново-Ахмирово, а это 16 многоэтажных домов, школа, магазины, два года назад стал частью Усть-Каменогорска.

Горячей водой и теплом военный городок обеспечивала котельная региональной эксплуатационной части. Они же и выставляли жителям городка счета. Когда зимой температура в квартирах не поднималась выше +8, а горячая вода подавалась на несколько часов, жители потребовали пересчитать оплату и заключить с ними договора. Чтобы знать кому, а главное за что они платят.

Мое посещение РЭЧ было как на работу, я первая начала требовать, пожалуйста, предоставьте индивидуальный договор по оплате за отопление, вот как положено в городе. Я до сих пор этого добиться не могла, - утверждает Светлана Шевцова.

Из налогового управления, куда жители отправили запрос, пришел ответ, что сведений о владельце расчетного счета у налоговиков нет. Что за мифическая компания взымает с людей оплату за комуслугу до сих пор не известно.

Зато долги за тепло, которые оказались практически у каждого жителя военгородка, а у многих они 300 и более тысяч тенге, не дают возможность жителям приватизировать квартиры. В акимате Усть-Каменогорска сообщили, что не отвечают за долги прошлого. Сейчас спецкомиссия занимается передачей котельной городу.

Насчет котельной сейчас полным ходом идет передача тепловым сетям и акимате Усть-Каменогорска. После передачи соответственно начнутся ремонтные работы, для того, чтобы зимой никаких сбоев с теплом у жителей данного участка не было, - сказал Алибек Турсимбетов, советник акима Усть-Каменогорска.

Между тем жители воен. городка готовят иски в суд. Многие из них более 30 лет отслужили в вооруженных силах и имеют полное право на приватизацию жилья.

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