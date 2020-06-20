Численность населения Токио превысила 14 млн человек
В начале мая в японской столице проживали около 6,88 млн мужчин и 7,12 млн женщин.
Фото : Pixabay20 июня 2020, 10:29
Власти Японии заявили, что численность населения Токио превысила 14 млн человек, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Согласно государственной статистике, в начале мая в японской столице проживали около 6,88 млн мужчин и 7,12 млн женщин.
Специалисты связали рост населения города с нежеланием его жителей переезжать в другие регионы и постоянным притоком людей, желающих учиться или работать в столице.
Отмечается, что численность населения Токио достигла отметки в 10 млн человек уже в 1962 году. С тех пор этот показатель продолжает стабильно расти.
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