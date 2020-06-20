Хочешь помочь - сиди дома. Спортивный флешмоб НОК набирает обороты

Поверьте нам, тренироваться можно и дома - синхронистка Екатерина Немич.

Флешмоб, запущенный казахстанскими атлетами, набирает обороты, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Olympic.kz, онлайн-инициатива в преддверии Международного Олимпийского дня запущена в Инстаграм Олимпийским чемпионом по плаванию Дмитрием Баландиным и бронзовым призером Олимпийских Игр по фристайлу-могул Юлией Галышевой.

К ним уже присоединились представители команд по боксу, спортивной и художественной гимнастике, фристайлу-акробатике, борьбе, водному поло, синхронному плаванию и многие другие. Спортсмены призывают соотечественников соблюдать правила карантина и оставаться активными.

Кроме того, 4 участника флешмоба выиграют новенький iPhone.

В коротком видео казахстанские синхронистки демонстрируют движения из шести видов спорта под музыкальный трек "Сиди дома". По мнению авторов флешмоба, пользователи могут выбирать любые олимпийские виды спорта, никаких ограничений нет. Могут повторить его движения или придумать свои. Главное, чтобы движения были понятны зрителям.

"Хочешь помочь – сиди дома" - название трека для флешмоба, говорящее само за себя. Этим видео мы хотели бы поддержать празднование Олимпийского дня и призвать всех казахстанцев соблюдать важные правила во время карантина. Герои сегодняшнего дня – врачи, полицейские и все те, кто находится на передовой и работают в усиленном режиме, в отличие от нас не могут себе позволить быть дома с родными. Мы можем им помочь, просто оставаясь дома. А физические упражнения и регулярные занятия спортом поддержат иммунитет, и помогут оставаться активным. Мы несколько месяцев соблюдали изоляцию дома, теперь мы находимся на карантине на сборах. Поверьте нам, тренироваться можно и дома, - комментирует видеоролик синхронистка Екатерина Немич.

"Вместе с Национальным Олимпийским комитетом спортсмены делятся своими упражнениями и видео с тренировок. Кроме этого, нам хотелось бы призвать болельщиков принять активное участие в Олимпийском дне, стать частью мирового Олимпийского движения в онлайн-формате в этом году", - добавила спортсменка.

Отметим, что празднование Олимпийского дня в этом году полностью перенесено на онлайн-площадки. Акции, посвященные главному празднику Олимпийского движения, продолжаются уже неделю. 21 июня НОК запускает онлайн-марафон с именитыми спортсменами в прямом эфире.

Решение перенести Международный Олимпийский день в цифровое пространство было единственно верным в условиях продолжающейся пандемии. Для Национального Олимпийского Комитета – здоровье и безопасность наших спортсменов остается главным приоритетом, также как для каждого из нас является важным здоровье наших близких. Поддерживая усиление ограничительных мер 20-21 июня, мы предлагаем провести эти выходные дома с максимальной пользой. Присоединяйтесь к Олимпийской семье Казахстана, участвуйте в акциях Олимпийского дня, подключайтесь к онлайн-марафону вместе с детьми, и проведите это время с нашими лучшими спортсменами. Поддержка соотечественников всегда была для команды Казахстана лучшей мотивацией, и свой главный праздник мы хотим провести вместе с вами! Несмотря на то, что у многих атлетов начались тренировочные сборы, все команды находятся в строгой изоляции на спортивных базах и соблюдают предписанные меры, 21 июня мы объединим их в социальных сетях и онлайн пространстве для того, чтобы бы вместе провести Олимпийский день ДОМА, - говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

Вся информация по инициативам в рамках Международного Олимпийского дня опубликована на Olympic.kz и постоянно обновляется. Информация об условиях конкурса читайте на сайте и в социальных сетях @Olympickz.

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