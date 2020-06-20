Махамбет Досмухамбетов: Наш народ всегда улаживал​ непримиримые споры, мудрыми словами и решениями

Работа центра в пилотном режиме началась в прошлом году. За это время было рассмотрено 2257 дел, из них 840 дел были урегулированы до суда.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял участие в официальной церемонии открытия в Атырау Центра примирения, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

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Как отметил глава региона, в стране уделяется особое внимание снижению конфликтов и споров. Внедряются альтернативные способы внесудебного урегулирования споров. Эти задачи были упомянуты в Посланиях и в поручениях Президента Казахстана.



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Мирное взаимопонимание и соглашение - наследство от наших древних предков. Наш народ всегда улаживал ​ непримиримые споры, мудрыми словами и решениями. Для нашей страны, которая унаследовала гармонию и дружелюбие, очень важно возродить ценности наших предков. В последние годы в судебной системе была проделана большая работа по минимизации споров и конфликтных ситуаций. Благодаря реформам в этой сфере были созданы новые механизмы, предотвращающие передачу споров в суд, - сказал Махамбет Досмухамбетов.



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По мнению акима области, сегодня граждане все больше осознают, что решение споров через суд - это не единственный способ решения проблемы. Основным преимуществом примирения является не только урегулирование спора.



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В то же время оно сохраняет и восстанавливает отношения участников. Обе стороны добровольно и сознательно идут друг к другу навстречу и договариваются. Открытие центра - знаковое событие для наших жителей, - отметил аким области.



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Председатель Атырауского областного суда Бауыржан Жумагулов пояснил, что 22 июня в силу вступает закон принятый Президентом Казахстана, о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс.

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Основной задачей, и это продолжение нашей судебной реформы, являются примирительные процедуры. С 22 июня суды уже будут принимать исковые заявления сторон и будут, в первую очередь, направлять к судье примирителю. Ему отведено 14 дней, для принятия всяческих мер, чтобы стороны не доходя до основной судебной тяжбы, решили проблемные вопросы методом примирения, - сказал Бауыржан Жумагулов.

Как отметил председатель Атырауского областного суда, работа центра в пилотном режиме началась в прошлом году. За это время было рассмотрено 2257 дел, из них 840 дел были урегулированы до суда. Советом биев рассмотрено более 200 бракоразводных материалов, из них почти 200 нашли свое примирение. То есть, это говорит о положительном результате. Подтверждает востребованность оказываемых центром услуг.



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В этом законе заложена активная роль судьи. Если раньше судья воспользовался только теми материалами, которые представляли истец и ответчик, то сейчас он может истребовать любые необходимые для рассмотрения сторон материалы, - уточнил Бауыржан Жумагулов.

Напомним, данный проект был реализован в рамках программы Верховного Суда Республики Казахстан «Примирения: до суда, в суде», направленного на оказание правовой и медиативной помощи, юридических консультаций социально-уязвимым слоям населения, а также физическим и юридическим лицам. Помощь в Центре гражданам будут оказывать медиаторы, бии, адвокаты, прокуроры, психологи, нотариусы и представители бизнес омбудсмена.

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