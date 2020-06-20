21 июня абитуриенты начнут сдавать ЕНТ

Для тестируемых созданы беспрецедентные условия.

В этом году первый день проведения ЕНТ выпадает на воскресенье, 21 июня. В этот день тестирование будут проходить всего лишь 6,5 тысяч абитуриентов, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, это один из самых малочисленных потоков.

Из 161 пункта проведения ЕНТ в первом потоке будет задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. В данном потоке в среднем на 1 пункт сдачи ЕНТ придется всего по 120 человек.

В период с 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. В каждом из пунктов будут предприняты усиленные меры медико-санитарного характера: прохождение дезинфицирующего тоннеля, дезинфицирующего коврика, замер температуры, обработка рук санитайзером, предоставление маски.

При запуске и рассадке будет обеспечено расстояние не менее 2 метров между тестируемыми, каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха.

Санитарные требования будут соблюдаться строго, поэтому заполнение аудитории допускается только до 50%. Соответственно ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки.

Напомним, что в текущем году для тестируемых созданы беспрецедентные условия. К примеру, впервые разрешается использование калькулятора, для абитуриентов был предоставлен бесплатный доступ к пробным тестам, увеличено время проведения тестирования до 4-х часов. Также выпускники были освобождены от госэкзаменов.

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