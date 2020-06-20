Туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане, выплатят $3000

Владельцы гостиниц, кафе, ресторанов, частных культурных учреждений и развлекательных объектов для туристов должны будут подать заявку в центр при Госкомтуризма.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 июня подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности", сообщает zakon.kz.

По информации издания Gazeta.uz, документом внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности "Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано", призванная стать своеобразной "подушкой безопасности" для иностранных туристов.

В рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма.

Председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов заявил, что местные и иностранные туристы должны быть уверены в том, что они находятся в безопасности.

Они должны быть уверены, что коронавирусная инфекция в любом формате — не только вирус, не только бактерии, но и любая другая проблема касательно санитарно-эпидемиологического благополучия — их не коснется. Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут подавать [заявку] на специальный сертификат, которые будет выдаваться при выполнении ряда необходимых требований… Наличие данного сертификата дает возможность им работать с туристами, — сказал он.

В случае заражения иностранного туриста коронавирусной инфекцией он получит в качестве компенсации 3000 долларов. Подобная практика широко применяется во многих странах мира.





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