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Михаила Ефремова признали вменяемым

Артист заявил, что практически ничего не помнит.

Фото : mk.ru20 июня 2020, 15:36

Специалисты признали вменяемым актера Михаила Ефремова, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Московский комсомолец", освидетельствование проходило в рамках расследования уголовного дела о ДТП, которое актер устроил в состоянии опьянения в центре Москвы и в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захарова.

Судебно-психиатрическая экспертиза проходила в одной из больниц Москвы. В состав комиссии входили психолог, психиатр и невролог.

В ходе осмотра актер был вежлив, вел себя корректно, однако находился в депрессивном состоянии.

Ефремов также не стал отрицать, что употреблял наркотические вещества и рассказал врачам о регулярных загулах с употреблением спиртного.

Также Ефремов заявил, что практически ничего не помнит, что произошло в тот злополучный вечер.


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