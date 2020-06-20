Почти полкило марихуаны изъяли у иностранца в Атырау
Иностранному гражданину было назначение наказание в виде исправительных работ на 160 часов.
Фото : Polisia.kz20 июня 2020, 18:43
В Атырау с наркотиками задержан иностранец, передает zakon.kz.
В ходе проведения республиканских оперативно-профилактических мероприятий "Карасора" в Атырау был задержан гражданин Узбекистана, – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
При обыске места проживания, были обнаружены и изъяты наркотические вещества. По заключению экспертизы, это марихуана весом 400 граммов. По данному факту было возбуждено досудебное расследование по части 3 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
"Решение суда задержанному иностранному гражданину было назначение наказание в виде исправительных работ на 160 часов", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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